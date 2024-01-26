Окупанти обстріляли Донецьку область, поранено шість людей
Сьогодні вночі, 26 січня, російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Обстріл Донецької області
За словами Філашкіна, серед постраждалих є двоє дітей. Усім пораненим надали медичну допомогу. Наразі один чоловік перебуває в лікарні, а решта госпіталізації не потребують.
Ворог зруйнував адміністративну будівлю, пошкодив сім п'ятиповерхівок, крамницю, підприємство, школу, 29 автомобілів та приватні будинки.
"На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники. Усі обставини злочину ретельно документуємо", — додав очільник Донецької ОВА.
Нагадаємо, за останню добу загарбники найбільше атакували на Мар'їнському напрямку — там Сили оборони відбили 25 атак. Загалом на фронті відбулося 82 бойових зіткнення.
Також ми писали, що Харківський та Чугуївський райони зазнали чергової ракетної атаки з боку Росії 24 січня. Постраждали четверо людей, серед них 17-річний підліток.
Додамо, російські загарбники атакували "Шахедами" Одесу 24 січня. Станом на ранок четверга, 25 січня, кількість постраждалих зросла до шести осіб.
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