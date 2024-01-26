Окупанти обстріляли Донецьку область, поранено шість людей

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Сьогодні вночі, 26 січня, російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок атаки ворога шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За словами Філашкіна, серед постраждалих є двоє дітей. Усім пораненим надали медичну допомогу. Наразі один чоловік перебуває в лікарні, а решта госпіталізації не потребують.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Ворог зруйнував адміністративну будівлю, пошкодив сім п'ятиповерхівок, крамницю, підприємство, школу, 29 автомобілів та приватні будинки.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

"На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники. Усі обставини злочину ретельно документуємо", — додав очільник Донецької ОВА.

Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, за останню добу загарбники найбільше атакували на Мар'їнському напрямку — там Сили оборони відбили 25 атак. Загалом на фронті відбулося 82 бойових зіткнення.

Також ми писали, що Харківський та Чугуївський райони зазнали чергової ракетної атаки з боку Росії 24 січня. Постраждали четверо людей, серед них 17-річний підліток.

Додамо, російські загарбники атакували "Шахедами" Одесу 24 січня. Станом на ранок четверга, 25 січня, кількість постраждалих зросла до шести осіб.