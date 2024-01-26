Оккупанты обстреляли Донецкую область, ранены шесть человек
Сегодня ночью, 26 января, российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Обстрел Донецкой области
По словам Филашкина, среди пострадавших есть двое детей. Всем раненым была оказана медицинская помощь. Сейчас один человек находится в больнице, а остальные в госпитализации не нуждаются.
Враг разрушил административное здание, повредил семь пятиэтажек, магазин, предприятие, школу, 29 автомобилей и частные дома.
"На месте работают представители местных властей, полиция и спасатели. Все обстоятельства преступления тщательно документируем", — добавил глава Донецкой ОВА.
Напомним, за последние сутки захватчики больше всего атаковали на Марьинском направлении — там Силы обороны отразили 25 атак. Всего на фронте произошло 82 боевых столкновения.
Также мы писали, что Харьковский и Чугуевский районы подверглись очередной ракетной атаке со стороны России 24 января. Пострадали четыре человека, среди них 17-летний подросток.
Добавим, российские захватчики атаковали "Шахедами" Одессу 24 января. По состоянию на утро четверга, 25 января, количество пострадавших выросло до шести человек.
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