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Оккупанты обстреляли Донецкую область, ранены шесть человек

26 января 2024 11:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Донецкую область, ранены шесть человек
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 26 января, российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По словам Филашкина, среди пострадавших есть двое детей. Всем раненым была оказана медицинская помощь. Сейчас один человек находится в больнице, а остальные в госпитализации не нуждаются.

Последствия обстрела Донецкой области 26 января
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

Враг разрушил административное здание, повредил семь пятиэтажек, магазин, предприятие, школу, 29 автомобилей и частные дома.

Последствия обстрела Донецкой области 26 января
Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

"На месте работают представители местных властей, полиция и спасатели. Все обстоятельства преступления тщательно документируем", — добавил глава Донецкой ОВА.

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Пост Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, за последние сутки захватчики больше всего атаковали на Марьинском направлении — там Силы обороны отразили 25 атак. Всего на фронте произошло 82 боевых столкновения.

Также мы писали, что Харьковский и Чугуевский районы подверглись очередной ракетной атаке со стороны России 24 января. Пострадали четыре человека, среди них 17-летний подросток.

Добавим, российские захватчики атаковали "Шахедами" Одессу 24 января. По состоянию на утро четверга, 25 января, количество пострадавших выросло до шести человек.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
оккупанты

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