Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
26 января 2024 13:34
Ракета в небе. Фото: EPA
Сегодня днем, 26 января, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.
Зафиксирован взлет российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня, 26 января, в Харькове возросло число погибших в результате российского обстрела 23 января. В больнице умерла 61-летняя женщина.
Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.
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