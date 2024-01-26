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Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

26 января 2024 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 26 января, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 26 января, в Харькове возросло число погибших в результате российского обстрела 23 января. В больнице умерла 61-летняя женщина.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.

война
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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