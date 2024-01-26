Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

Ракета в небе. Фото: EPA

Сегодня днем, 26 января, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 26 января, в Харькове возросло число погибших в результате российского обстрела 23 января. В больнице умерла 61-летняя женщина.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. В результате атаки врага шесть человек получили ранения.