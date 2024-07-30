Повітряна тривога в Україні 30 липня

Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза
30 липня 2024 20:14
МіГ-31К. Фото: росЗМІ
Повітряну тривогу у всіх областях України оголосили ввечері 30 липня. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.
Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, найближчим часом Росія може здійснити масовану комбіновану атаку на Україну. Наразі у морі перебувають усі три російські ракетоносії.
Також 30 липня окупанти вдарили по Куп'янську Харківської області FPV-дронами. Внаслідок ворожої атаки є поранений.
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