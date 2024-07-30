Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза arrow

Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

30 липня 2024 20:14
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні 30 липня
МіГ-31К. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу у всіх областях України оголосили ввечері 30 липня. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

null
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, найближчим часом Росія може здійснити масовану комбіновану атаку на Україну. Наразі у морі перебувають усі три російські ракетоносії.

Також 30 липня окупанти вдарили по Куп'янську Харківської області FPV-дронами. Внаслідок ворожої атаки є поранений.

війна українці Україна обстріли окупанти повітряна тривога ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом