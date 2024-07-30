Повітряна тривога в Україні 30 липня

МіГ-31К. Фото: росЗМІ

Повітряну тривогу у всіх областях України оголосили ввечері 30 липня. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, найближчим часом Росія може здійснити масовану комбіновану атаку на Україну. Наразі у морі перебувають усі три російські ракетоносії.

Також 30 липня окупанти вдарили по Куп'янську Харківської області FPV-дронами. Внаслідок ворожої атаки є поранений.