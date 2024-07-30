Воздушная тревога в Украине 30 июля

Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
30 июля 2024 20:14
МиГ-31К. Фото: росСМИ
Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили вечером 30 июля. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.
Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в ближайшее время Россия может осуществить массированную комбинированную атаку на Украину. Сейчас в море находятся все три российских ракетоносителя.
Также 30 июля оккупанты ударили по Купянску Харьковской области FPV-дронами. В результате вражеской атаки есть раненый.
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