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Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

30 июля 2024 20:14
Виктория Козырь - редактор
Воздушная тревога в Украине 30 июля
МиГ-31К. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили вечером 30 июля. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ближайшее время Россия может осуществить массированную комбинированную атаку на Украину. Сейчас в море находятся все три российских ракетоносителя.

Также 30 июля оккупанты ударили по Купянску Харьковской области FPV-дронами. В результате вражеской атаки есть раненый.

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