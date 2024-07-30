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У ВМС спрогнозували, коли чекати наступну масовану атаку Росії на Україну

30 липня 2024 18:02
Катерина Османська - Редактор
Коли Росія може здійснити масовану атаку по Україні — прогноз Плетенчука
Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Найближчим часом Росія може здійснити масовану комбіновану атаку на Україну. Наразі у морі перебувають усі три російські ракетоносії.

Про це розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ24"

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Підготовка Росії до масованої атаки по Україні

Плетенчук розповів, що військове керівництво України постійно готується до масованого обстрілу Росії, тим більше його вже давно не було.

За його словами, зазвичай збільшення кількості ракетоносіїв у морі може передувати комбінованому ворожому обстрілу. 

"Є варіант, що це можуть бути в них і навчання, але навіть навчання в них закінчується практичними стрільбами.З усім тим, зараз можемо стверджувати, що усі три підводні носії ракет РФ перебувають у морі й можуть мати на борту сукупно до 12 боєприпасів. Якщо ж паралельно відбувається спорядження літаків крилатими ракетами, це означатиме підготовку масованого обстрілу", — розповів речник ВМС. 

Нагадаємо, британська розвідка спрогнозувала, коли Росія продовжить тактичне просування на фронті. За даними військового відомства, це може трапитися найближчими тижнями. 

Додамо, нещодавно аналітики ISW розповіли, що ЗСУ 24 липня успішно відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області.

Чорне море росіяни обстріли війна в Україні атака Дмитро Плетенчук ракетоносій

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