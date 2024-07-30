Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Британська розвідка спрогнозувала, коли РФ продовжить тактичне просування на фронті arrow

Британська розвідка спрогнозувала, коли РФ продовжить тактичне просування на фронті

30 липня 2024 14:55
Катерина Османська - Редактор
Бої в Донецькій області — британська розвідка прогнозує просування росіян
Російські загарбники на фронті. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Росія продовжить тактичні просування у Донецькій області в найближчі тижні. Однак загарбники мають обмежену загальну оперативну спроможність, зокрема через  високий рівень втрат особового складу.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у мережі X

Читайте також:

Просування росіян у Донецькій області

Посилаючись на дані розвідки, Міноборони Британії заявило, що в липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області. Вони впевнено просувалися на захід, взявши під контроль декілька селищ та наблизившись до логістичного вузла Покровська.

Окрім того, росіяни просунулись на північ від населеного пункту Нью-Йорк, який розташований на лінії фронту з 2014 року. Наразі за цей населений пункт тривають важкі бої між ЗСУ та окупантами. 

"Цілком ймовірно, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні. Однак загальна оперативна спроможність Росії залишається обмеженою через високий рівень втрат особового складу, обмежена підготовка і брак офіцерських кадрів", — йдеться у звіті.

просування росіян у Донецькій області
Звіт британської розвідки. Фото: x.com/DefenceHQ

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розповіли, що ЗСУ 24 липня успішно відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області. 

Також ми повідомляли, що російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.

Великобританія розвідка росіяни військові війна в Україні фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом