Бої в Донецькій області — британська розвідка прогнозує просування росіян

Російські загарбники на фронті. Фото: росЗМІ

Росія продовжить тактичні просування у Донецькій області в найближчі тижні. Однак загарбники мають обмежену загальну оперативну спроможність, зокрема через високий рівень втрат особового складу.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у мережі X.

Читайте також:

Просування росіян у Донецькій області

Посилаючись на дані розвідки, Міноборони Британії заявило, що в липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області. Вони впевнено просувалися на захід, взявши під контроль декілька селищ та наблизившись до логістичного вузла Покровська.

Окрім того, росіяни просунулись на північ від населеного пункту Нью-Йорк, який розташований на лінії фронту з 2014 року. Наразі за цей населений пункт тривають важкі бої між ЗСУ та окупантами.

"Цілком ймовірно, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні. Однак загальна оперативна спроможність Росії залишається обмеженою через високий рівень втрат особового складу, обмежена підготовка і брак офіцерських кадрів", — йдеться у звіті.

Звіт британської розвідки. Фото: x.com/DefenceHQ

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розповіли, що ЗСУ 24 липня успішно відбили одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області.

Також ми повідомляли, що російські війська почали використовувати тактику прокладання тунелів на Торецькому напрямку. Подібні тунелі використовувалися росіянами в Авдіївці, тому можуть становити серйозну загрозу для українських позицій.