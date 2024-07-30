Бои в Донецкой области — британская разведка прогнозирует продвижение россиян

Российские захватчики на фронте. Фото: росСМИ

Россия продолжит тактические продвижения в Донецкой области в ближайшие недели. Однако захватчики имеют ограниченную общую оперативную способность, в частности, из-за высокого уровня потерь личного состава.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в сети X.

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Ссылаясь на данные разведки, Минобороны Британии заявило, что в июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали непрерывные атаки в центральной части Донецкой области. Они уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько поселков и приблизившись к логистическому узлу Покровска.

Кроме того, россияне продвинулись севернее населенного пункта Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года. За этот населенный пункт продолжаются тяжелые бои между ВСУ и оккупантами.

"Вполне вероятно, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели. Однако общая оперативная способность России остается ограниченной из-за высокого уровня потерь личного состава, ограниченной подготовки и нехватки офицерских кадров", — говорится в отчете.

Отчет британской разведки. Фото: x.com/DefenceHQ

Напомним, недавно аналитики ISW рассказали, что ВСУ 24 июля успешно отразили одну из крупнейших механизированных атак российских оккупационных войск с октября 2023 года на западе Донецкой области.

Также мы сообщали, что российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.