Когда Россия может осуществить массированную атаку по Украине — прогноз Плетенчука

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

В ближайшее время Россия может осуществить массированную комбинированную атаку на Украину. Сейчас в море находятся все три российских ракетоносителя.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24".

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Подготовка России к массированной атаке по Украине

Плетенчук рассказал, что военное руководство Украины постоянно готовится к массированному обстрелу России, тем более что его уже давно не было.

По его словам, обычно увеличение количества ракетоносителей в море может предшествовать комбинированному вражескому обстрелу.

"Есть вариант, что это могут быть у них и учения, но даже учения у них заканчиваются практическими стрельбами. Со всем тем, сейчас можем утверждать, что все три подводных носителя ракет РФ находятся в море и могут иметь на борту совокупно до 12 боеприпасов. Если же параллельно происходит снаряжение самолетов крылатыми ракетами, это будет означать подготовку массированного обстрела", — рассказал спикер ВМС.

Напомним, британская разведка спрогнозировала, когда Россия продолжит тактическое продвижение на фронте. По данным военного ведомства, это может произойти в ближайшие недели.

Добавим, недавно аналитики ISW рассказали, что ВСУ 24 июля успешно отразили одну из крупнейших механизированных атак российских оккупационных войск с октября 2023 года на западе Донецкой области.