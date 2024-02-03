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Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза для регіонів

3 лютого 2024 11:45
оновлено: 11:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В усіх областях України лунає повітряна тривога 3 лютого
Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Масштабна повітряна тривога в суботу, 3 лютого, лунає в усіх областях України. Регіони під загрозою застосування ворогом ракетного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ПС ЗСУ.

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В усіх регіонах України оголошену повітряну тривогу. Вона пов'язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок. Як зазначають в Повітряних силах, для громадян наразі існує ракетна небезпека. 

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Громадян закликають перебувати в безпечних місцях та пройти до укриття до відбою повітряної загрози.

Мапа повітряних тривог 3 лютого
Мапа повітряних тривог 3 лютого

Нагадаємо, російська армія здійснила атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на суботу, 3 лютого. Загарбники обстріляли теплоелектростанцію Донбаської паливно-енергетичної компанії.

Додамо, ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Також ми писали про те, що загарбники атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

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