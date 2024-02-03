У Кривому Розі пролунали вибухи — у місті аварійні відключення світла

Руйнування біля будинку внаслідок обстрілу. Фото: Telegram / Сергій Лисак

Російські окупанти атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Сили протиповітряної оборони знищили п'ять ворожих безпілотників на Криворіжжі, втім, сталося і кілька влучань. В результаті обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Росіяни завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури Кривого Рогу. Близько 7 тисяч абонентів знеструмлено у Металургійному районі. Також сталося знеструмлення лінії міського трамвая. Деякі родини залишилися без водопостачання та тепла, оскільки виникли аварії в двох котельнях Кривого рогу.

Наразі вже рух трамвая стабільний і тривають відновлювальні роботи з водо- та електропостачання. В Кривому Розі вводять аварійні відключення світла, щоб відновити доступ до електрики у всіх жителів міста, можливі перебої зі зв'язком.

"Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів). Зупиниться швидкісний трамвай. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком", — зазначив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Деякі лікарні міста перейдуть на генератори, щоб мати безперебійний доступ до електроенергії.

Скриншот допису Вілкула

Російський обстріл Нікополя

Зазначається, що загарбники атакували з артилерії також і Нікополь, що на Дніпропетровщині. В районі пошкоджено два приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.

На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Руйнування будинку внаслідок обстрілу. Фото: Telegram / Сергій Лисак

Руйнування будинку внаслідок обстрілу. Фото: Telegram / Сергій Лисак

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 лютого в Кривому Розі також лунали вибухи під час повітряної тривоги. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. В кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.

Додамо, росіяни вчергове обстріляли Нікополь в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.