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У Кривому Розі пролунали вибухи — у місті аварійні відключення світла

3 лютого 2024 09:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Кривому Розі пролунали вибухи — у місті аварійні відключення світла
Руйнування біля будинку внаслідок обстрілу. Фото: Telegram / Сергій Лисак
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські окупанти атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Сили протиповітряної оборони знищили п'ять ворожих безпілотників на Криворіжжі, втім, сталося і кілька влучань. В результаті обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Росіяни завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури Кривого Рогу. Близько 7 тисяч абонентів знеструмлено у Металургійному районі. Також сталося знеструмлення лінії міського трамвая. Деякі родини залишилися без водопостачання та тепла, оскільки виникли аварії в двох котельнях Кривого рогу.

Наразі вже рух трамвая стабільний і тривають відновлювальні роботи з водо- та електропостачання. В Кривому Розі вводять аварійні відключення світла, щоб відновити доступ до електрики у всіх жителів міста, можливі перебої зі зв'язком.

"Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, що був торік під час блекаутів). Зупиниться швидкісний трамвай. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком", — зазначив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Деякі лікарні міста перейдуть на генератори, щоб мати безперебійний доступ до електроенергії.

Скриншот допису Вілкула
Скриншот допису Вілкула

Російський обстріл Нікополя 

Зазначається, що загарбники атакували з артилерії також і Нікополь, що на Дніпропетровщині. В районі пошкоджено два приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.

На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Руйнування біля будинку внаслідок обстрілу
Руйнування будинку внаслідок обстрілу. Фото: Telegram / Сергій Лисак
Руйнування біля будинку внаслідок обстрілу
Руйнування будинку внаслідок обстрілу. Фото: Telegram / Сергій Лисак
Скриншот допису Лисака
Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 лютого в Кривому Розі також лунали вибухи під час повітряної тривоги. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. В кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.

Додамо, росіяни вчергове обстріляли Нікополь в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

війна
Кривий Ріг
електроенергія
росіяни
безпілотники
Україна
обстріли
Нікополь
атака

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