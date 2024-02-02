Ворог з артилерії бив по Нікополю — є поранені

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 2 лютого. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

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За його словами, поранені 34-річний чоловік та 63-річна жінка будуть лікуватися амбулаторно.

Наслідки російської атаки в регіоні 2 лютого

Також через артилерійські обстріли в місті було пошкоджено санаторій, п'ять приватних будинків, чотири господарські споруди та лінія електропередач.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 2 лютого. Фото: Сергій Лисак

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 2 лютого. Фото: Сергій Лисак

Крім того, армія РФ завдала ударів по Мирівській громаді Нікопольського району. Внаслідок цього було зруйновано аграрне підприємство. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 2 лютого. Фото: Сергій Лисак

"Всі домівки мешканців Кривого Рогу, що залишилися без світла через нічну атаку, вже заживили. А ще — лікарні, котельні, школи. Оперативно підняли на поверхню й шахтарів, які через знеструмлення були заблоковані під землею", — додав Лисак.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 2 лютого. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли аграрне підприємство у Херсонській області. Внаслідок цього було знищено ангар та пошкоджено техніку.

Крім того, загарбники завдали авіаудару по центру Херсона в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.