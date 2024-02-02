Ворог з артилерії бив по Нікополю — є поранені
Російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.
За його словами, поранені 34-річний чоловік та 63-річна жінка будуть лікуватися амбулаторно.
Наслідки російської атаки в регіоні 2 лютого
Також через артилерійські обстріли в місті було пошкоджено санаторій, п'ять приватних будинків, чотири господарські споруди та лінія електропередач.
Крім того, армія РФ завдала ударів по Мирівській громаді Нікопольського району. Внаслідок цього було зруйновано аграрне підприємство. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
"Всі домівки мешканців Кривого Рогу, що залишилися без світла через нічну атаку, вже заживили. А ще — лікарні, котельні, школи. Оперативно підняли на поверхню й шахтарів, які через знеструмлення були заблоковані під землею", — додав Лисак.
Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли аграрне підприємство у Херсонській області. Внаслідок цього було знищено ангар та пошкоджено техніку.
Крім того, загарбники завдали авіаудару по центру Херсона в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.
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