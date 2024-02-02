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Враг из артиллерии бил по Никополю — есть раненые

2 февраля 2024 21:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Враг из артиллерии бил по Никополю — есть раненые
Последствия обстрелов Днепропетровской области 2 февраля. Фото: Сергей Лысак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь в пятницу, 2 февраля. В результате этого пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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По его словам, раненые 34-летний мужчина и 63-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Последствия российской атаки в регионе 2 февраля

Также из-за артиллерийских обстрелов в городе был поврежден санаторий, пять частных домов, четыре хозяйственных постройки и линия электропередач.

последствия обстрелов в Днепропетровской области
Последствия обстрелов Днепропетровской области 2 февраля. Фото: Сергей Лысак
последствия обстрелов в Днепропетровской области
Последствия обстрелов Днепропетровской области 2 февраля. Фото: Сергей Лысак

Кроме того, армия РФ нанесла удары по Мировской громаде Никопольского района. В результате было разрушено аграрное предприятие. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

последствия обстрелов в Днепропетровской области
Последствия обстрелов Днепропетровской области 2 февраля. Фото: Сергей Лысак

"Все дома жителей Кривого Рога, оставшиеся без света из-за ночной атаки, уже заживили. А еще — больницы, котельные, школы. Оперативно подняли на поверхность и шахтеров, которые из-за обесточивания были заблокированы под землей", — добавил Лысак.

последствия обстрелов в Днепропетровской области
Последствия обстрелов Днепропетровской области 2 февраля. Фото: Сергей Лысак

Напомним, ранее оккупанты обстреляли аграрное предприятие в Херсонской области. В результате был уничтожен ангар и повреждена техника.

Кроме того, захватчики нанесли авиаудар по центру Херсона в пятницу, 2 февраля. В результате пострадали два человека.

Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь
война в Украине

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