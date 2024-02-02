Місцева влада показала наслідки авіаудару по центру Херсона

Наслідки обстрілів у Херсоні 2 лютого. Фото: Херсонська МВА

Російські окупанти завдали авіаудару по центру Херсона в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook.

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За його словами, армія РФ обстріляла житлову забудову в центрі Херсона. Було частково зруйновано триповерховий будинок та пошкоджено оселі, які були поряд.

"Наразі відомо про двох постраждалих. 72-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий — 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу", — додав Прокудін.

Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: Херсонська МВА

Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: Херсонська МВА

Пізніше в Херсонській ОВА повідомили, що ворог продовжував бити по Херсону. Внаслідок цього 62-річна жінка отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травму.

Медики надали постраждалій необхідну допомогу на місці обстрілу.

Скриншот допису з Facebook Херсонської ОВА

Нагадаємо, 23 січня армія РФ обстріляла Херсонську міську територіальну громаду. Через атаку одна людина загинула ще троє зазнали поранень.

Також ми писали, що за добу 28 січня окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього вони використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.