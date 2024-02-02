Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Местные власти показали последствия авиаудара по центру Херсона arrow

Местные власти показали последствия авиаудара по центру Херсона

2 февраля 2024 16:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Местные власти показали последствия авиаудара по центру Херсона
Последствия обстрела в Херсоне 2 февраля. Фото: Херсонская ГВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Херсона в пятницу, 2 февраля. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook.

Читайте также:

Последствия российской атаки на Херсон 2 февраля

По его словам, армия РФ обстреляла жилую застройку в центре Херсона. Было частично разрушено трехэтажное здание и повреждены дома, которые были рядом.

"Пока известно о двух пострадавших. 72-летнюю женщину доставили в больницу с взрывной травмой, контузией и ранением ноги. Еще один пострадавший — 17-летний парень. Его тоже госпитализировали в медучреждение", — добавил Прокудин.

последствия обстрелов в Херсоне
Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА
последствия обстрелов в Херсоне
Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА

Позже в Херсонской ОВА сообщили, что враг продолжал бить по Херсону. В результате 62-летняя женщина получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травму.

Медики оказали пострадавшей необходимую помощь на месте обстрела.

последствия обстрелов в Херсоне
Скриншот сообщения из Facebook Херсонской ОВА

Напомним, 23 января армия РФ обстреляла Херсонскую городскую территориальную общину. Из-за атаки один человек погиб еще трое получили ранения.

Также мы писали, что за сутки 28 января оккупанты выпустили около 400 снарядов по Херсонской области. Для этого они использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.

Херсон
обстрелы
оккупанты
люди
война в Украине
Александр Прокудин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме