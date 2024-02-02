Местные власти показали последствия авиаудара по центру Херсона

Последствия обстрела в Херсоне 2 февраля. Фото: Херсонская ГВА

Российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Херсона в пятницу, 2 февраля. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Facebook.

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По его словам, армия РФ обстреляла жилую застройку в центре Херсона. Было частично разрушено трехэтажное здание и повреждены дома, которые были рядом.

"Пока известно о двух пострадавших. 72-летнюю женщину доставили в больницу с взрывной травмой, контузией и ранением ноги. Еще один пострадавший — 17-летний парень. Его тоже госпитализировали в медучреждение", — добавил Прокудин.

Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА

Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская ГВА

Позже в Херсонской ОВА сообщили, что враг продолжал бить по Херсону. В результате 62-летняя женщина получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травму.

Медики оказали пострадавшей необходимую помощь на месте обстрела.

Скриншот сообщения из Facebook Херсонской ОВА

Напомним, 23 января армия РФ обстреляла Херсонскую городскую территориальную общину. Из-за атаки один человек погиб еще трое получили ранения.

Также мы писали, что за сутки 28 января оккупанты выпустили около 400 снарядов по Херсонской области. Для этого они использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.