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Внаслідок обстрілу Херсонської громади загинула одна людина, є поранені

23 січня 2024 21:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Внаслідок обстрілу Херсонської громади загинула одна людина, є поранені
Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: Telegram/Олександр Прокудін
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія обстріляла Херсонську міську територіальну громаду вдень 23 січня. Внаслідок атаки відомо про одну жертву та троє постраждалих.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

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Обстріли Херсонської громади 23 січня

За його словами, 70-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям біля під'їзду багатоповерхового будинку у Корабельному районі Херсона.

Водночас від обстрілів отримали поранення троє людей: двоє чоловіків та жінка — їх ушпиталили й надають необхідну медичну допомогу.

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Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що у Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя 20 січня.

Також ми писали, що 15 січня російські військові завдавали ударів по Херсону. Вони обстрілювали місто з тимчасово окупованого лівого берега.

обстріли
Херсонська область
війна в Україні
атака

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