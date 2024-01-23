В результате обстрела Херсонской общины погиб один человек, есть раненые

Последствия русского обстрела. Иллюстративное фото: Telegram/Александр Прокудин

Российская армия обстреляла Херсонскую городскую территориальную общину днем 23 января. В результате атаки известно об одной жертве и троих пострадавших.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

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Обстрелы Херсонской общины 23 января

По его словам, 70-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью у подъезда многоэтажного дома в Корабельном районе Херсона.

В то же время от обстрелов получили ранения три человека: двое мужчин и женщина — их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Скриншот сообщения Мрочка

Напомним, что в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Россияне интенсивно атаковали Херсон и пригород 20 января.

Также мы писали, что 15 января российские военные наносили удары по Херсону. Они обстреливали город с временно оккупированного левого берега.