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В результате обстрела Херсонской общины погиб один человек, есть раненые

23 января 2024 21:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате обстрела Херсонской общины погиб один человек, есть раненые
Последствия русского обстрела. Иллюстративное фото: Telegram/Александр Прокудин
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская армия обстреляла Херсонскую городскую территориальную общину днем 23 января. В результате атаки известно об одной жертве и троих пострадавших.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

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По его словам, 70-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью у подъезда многоэтажного дома в Корабельном районе Херсона.

В то же время от обстрелов получили ранения три человека: двое мужчин и женщина — их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Скриншот сообщения Мрочка

Напомним, что в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Россияне интенсивно атаковали Херсон и пригород 20 января.

Также мы писали, что 15 января российские военные наносили удары по Херсону. Они обстреливали город с временно оккупированного левого берега.

обстрелы
Херсонская область
война в Украине
атака

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