Ударний дрон атакував оперативників на Дніпропетровщині

Збитий ворожий дрон. Фото: скриншот

На Дніпропетровщині вибухотехніки успішно нейтралізували три безпілотники противника, які атакували слідчо-оперативну групу поліції. При цьому регіон щодня страждає від ударів ворожих ударних дронів.

Про це повідомляє Нацполіція України.

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Ворожий дрон атакував оперативників

Відомо, що група оперативників вирушила на місце, де у Марганецькій громаді стався обстріл. Внаслідок нападу російського безпілотника на легкову машину двоє дітей отримали поранення.

"Безпілотник ворога, який переслідував поліцейський автомобіль, зачепився за верхівки дерев, а небезпечний вантаж із пластидом не вибухнув. Надалі його знешкодили вибухотехніки Нацполіції", — йдеться у повідомленні.

Дніпропетровщина страждає від ударів ворожих дронів

У повідомленні зазначається, що мешканці Нікопольського району постійно стикаються з інтенсивним обстрілом з боку російської армії. Противник використовує для атак артилерію, ракети та дрони, націлені на мирне населення.

Щодня фіксується приблизно 20 атак із використанням FPV-дронів, оснащених вибуховими пристроями.

"Того дня поліцейські знищили ще два російські безпілотники з саморобними вибуховими пристроями, що впали в місті Марганці й Нікополі. Дрон-камікадзе, що прилетів вранці в м. Нікополь, розбився від падіння. Він мав на борту близько 1,5 кг пластиду, що не розірвався", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія намагається нейтралізувати удари українських безпілотників та змінити характер позиційної війни. Так, технологічний розвиток України ускладнив Росії концентрацію військ у певних географічних районах без виявлення українських військ.

Крім того, російські окупанти атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.