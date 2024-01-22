Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией — какие разрушения
Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ППО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Атака на Днепропетровщину 22 января — детали
Лысак сообщил, что обломки "шахеда" упали на территории одного из местных предприятий, вызвав пожар. К счастью, огонь был быстро ликвидирован пожарными бригадами. Здание предприятия получило повреждения, однако, к счастью, никто не получил травм.
Также он сообщил, что напряженная обстановка продолжает сохраняться в Никопольском районе. На протяжении вечера противник вновь применил артиллерийский обстрел в направлении районного центра.
"Там тоже — без погибших и пострадавших. На других территориях региона — тихо", — уточнил Лысак.
Напомним, что украинским военным удалось уничтожить все ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" в ночь на 22 января. Речь идет о восьми вражеских беспилотниках.
Также мы сообщали, что 21 января российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово Донецкой области. В результате атаки врага погиб 31-летний мужчина, еще один человек получил травмы.
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