Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией — какие разрушения

Спасатели работают на месте разрушений. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ППО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак сообщил, что обломки "шахеда" упали на территории одного из местных предприятий, вызвав пожар. К счастью, огонь был быстро ликвидирован пожарными бригадами. Здание предприятия получило повреждения, однако, к счастью, никто не получил травм.

Также он сообщил, что напряженная обстановка продолжает сохраняться в Никопольском районе. На протяжении вечера противник вновь применил артиллерийский обстрел в направлении районного центра.

"Там тоже — без погибших и пострадавших. На других территориях региона — тихо", — уточнил Лысак.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, что украинским военным удалось уничтожить все ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" в ночь на 22 января. Речь идет о восьми вражеских беспилотниках.

Также мы сообщали, что 21 января российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово Донецкой области. В результате атаки врага погиб 31-летний мужчина, еще один человек получил травмы.