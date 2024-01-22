Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией — какие разрушения arrow

Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией — какие разрушения

22 января 2024 09:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией — какие разрушения
Спасатели работают на месте разрушений. Фото: ГСЧС Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ППО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Атака на Днепропетровщину 22 января — детали

Лысак сообщил, что обломки "шахеда" упали на территории одного из местных предприятий, вызвав пожар. К счастью, огонь был быстро ликвидирован пожарными бригадами. Здание предприятия получило повреждения, однако, к счастью, никто не получил травм.

Также он сообщил, что напряженная обстановка продолжает сохраняться в Никопольском районе. На протяжении вечера противник вновь применил артиллерийский обстрел в направлении районного центра.

"Там тоже без погибших и пострадавших. На других территориях региона тихо", — уточнил Лысак.

Сергей Лысак
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, что украинским военным удалось уничтожить все ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" в ночь на 22 января. Речь идет о восьми вражеских беспилотниках.

Также мы сообщали, что 21 января российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Курахово Донецкой области. В результате атаки врага погиб 31-летний мужчина, еще один человек получил травмы.

Днепропетровская область
обстрелы
дроны
война в Украине
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме