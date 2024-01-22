Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією — які руйнування
Російські окупанти атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Атака на Дніпропетровщину 22 січня — деталі
Лисак повідомив, що уламки "шахеду" впали на території одного з місцевих підприємств, спричинивши пожежу. На щастя, вогонь швидко ліквідували пожежні бригади. Будівля підприємства зазнала пошкоджень, проте, на щастя, ніхто не отримав травм.
Також він повідомив, що напружена ситуація продовжує зберігатися в Нікопольському районі. Протягом вечора супротивник знову застосував артилерійський обстріл у напрямку до районного центру.
"Там також — без загиблих і постраждалих. На інших територіях регіону — тихо", — уточнив Лисак.
Нагадаємо, що українським військовим вдалося знищити усі ударні БПЛА типу "Shahed-136/131" у ніч проти 22 січня. Йдеться про вісім ворожих безпілотників.
Також ми повідомляли, що 21 січня російські окупанти обстріляли житлові квартали Курахового Донецької області. Внаслідок атаки ворога загинув 31-річний чоловік, ще одна людина отримала травми.
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