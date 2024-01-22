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Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією — які руйнування

22 січня 2024 09:21
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією — які руйнування
Рятувальники працюють на місці руйнувань. Фото: ДСНС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак повідомив, що уламки "шахеду" впали на території одного з місцевих підприємств, спричинивши пожежу. На щастя, вогонь швидко ліквідували пожежні бригади. Будівля підприємства зазнала пошкоджень, проте, на щастя, ніхто не отримав травм.

Також він повідомив, що напружена ситуація продовжує зберігатися в Нікопольському районі. Протягом вечора супротивник знову застосував артилерійський обстріл у напрямку до районного центру.

"Там такожбез загиблих і постраждалих. На інших територіях регіонутихо", — уточнив Лисак.

Сергій Лисак
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що українським військовим вдалося знищити усі ударні БПЛА типу "Shahed-136/131" у ніч проти 22 січня. Йдеться про вісім ворожих безпілотників.

Також ми повідомляли, що 21 січня російські окупанти обстріляли житлові квартали Курахового Донецької області. Внаслідок атаки ворога загинув 31-річний чоловік, ще одна людина отримала травми.

Дніпропетровська область
обстріли
дрони
війна в Україні
Росія
атака

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