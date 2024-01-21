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Враг атаковал Днепропетровскую область — тысячи людей остались без света

21 января 2024 09:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Враг атаковал Днепропетровскую область — тысячи людей остались без света
Последствия атаки в Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Марганецкой громады, что находится в Никопольском районе Днепропетровской области. Отмечается, что местные жители слышали взрывы 21 января после полуночи.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"Жуткие звуки войны... После полуночи их снова слышали в Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Потому что россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дроны-камикадзе", — отметил он.

последствия обстрелов
Последствия атаки в Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

По его словам, в результате атаки были повреждены пять частных домов, две хозяйственные постройки и гараж. 

Также в Марганце из-за обстрела РФ была повреждена линия электропередач. Из-за этого без света осталось более 11 тысяч домов. Однако большинство жителей уже имеют электроэнергию.

последствия обстрелов
Последствия атаки в Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

"Люди целы. И это главное. Все остальное восстановим. Держимся!" — добавил Лысак.

Напомним, 20 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказался Никопольский район.

Днепропетровская область
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Никополь
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