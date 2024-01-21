Ворог атакував Дніпропетровську область — тисячі людей залишилися без світла

Наслідки російської атаки в Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти вчергове обстріляли населені пункти Марганецької громади, що знаходиться в Нікопольському районі Дніпропетровської області. Зазначається, що місцеві жителі чули вибухи 21 січня після опівночі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Моторошні звуки війни... Після опівночі їх знову чули у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Бо росіяни вдарили з важкої артилерії. Скерували туди й 2 дрони-камікадзе", — зазначив він.

Наслідки російської атаки в Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено пʼять приватних будинків, дві господарські споруди та гараж.

Також в Марганці через обстріл РФ було пошкоджено лінію електропередач. Через це без світла залишилось понад 11 тисяч будинків. Проте більшість жителів вже мають електроенергію.

Наслідки російської атаки в Дніпропетровській області. Фото: Сергій Лисак

"Люди цілі. І це головне. Все інше відновимо. Тримаймося!" — додав Лисак.

Нагадаємо, 20 січня російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинився Нікопольський район.