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Окупанти атакували Дніпропетровську область — наслідки обстрілів

20 січня 2024 20:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти атакували Дніпропетровську область — наслідки обстрілів
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 січня, російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинилася Нікопольщина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Протягом дня від ворожих ударів потерпала Нікопольщина. По району окупанти поцілили двома дронами-камікадзе й ще тричі обстріляли його з артилерії", — розповів Лисак.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 20 січня
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За словами очільника Дніпропетровської ОВА, прилітало по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах.

Внаслідок атаки РФ понівечені п'ять приватних будинків та шість господарських споруд. На щастя, люди не постраждали.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вдень, 20 січня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Під ворожим вогнем опинилося Гуляйполе. Внаслідок атаки РФ поранено людину.

Також ми писали, що на Донеччині російські загарбники вдарили трьома ракетами по місту Новогродівка. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Додамо, у Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя сьогодні, 20 січня.

війна
Україна
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
Нікополь

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