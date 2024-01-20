Окупанти знову обстріляли Запорізьку область, є поранений
Сьогодні вдень, 20 січня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Під ворожим вогнем опинилося Гуляйполе. Внаслідок атаки РФ поранено людину.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Обстріл Запорізької області
Окупанти атакували Гуляйполе близько 12:20. Для чергового обстрілу ворог використовував артилерію.
За словами очільника Запорізької ОВА, загарбники зруйнували та пошкодили цивільні будинки.
"Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", — розповів Малашко.
На місці обстрілу працюють рятувальники.
Нагадаємо, на Донеччині російські загарбники вдарили трьома ракетами по місту Новогродівка. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
Також ми писали, що у Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя сьогодні, 20 січня.
Читайте Новини.LIVE!