Окупанти знову обстріляли Запорізьку область, є поранений

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Сьогодні вдень, 20 січня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Під ворожим вогнем опинилося Гуляйполе. Внаслідок атаки РФ поранено людину.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Окупанти атакували Гуляйполе близько 12:20. Для чергового обстрілу ворог використовував артилерію.

За словами очільника Запорізької ОВА, загарбники зруйнували та пошкодили цивільні будинки.

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua

"Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", — розповів Малашко.

На місці обстрілу працюють рятувальники.

Допис очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Донеччині російські загарбники вдарили трьома ракетами по місту Новогродівка. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Також ми писали, що у Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя сьогодні, 20 січня.