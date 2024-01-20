Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти знову обстріляли Запорізьку область, є поранений arrow

Окупанти знову обстріляли Запорізьку область, є поранений

20 січня 2024 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти знову обстріляли Запорізьку область, є поранений
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 20 січня, російські окупанти обстріляли Запорізьку область. Під ворожим вогнем опинилося Гуляйполе. Внаслідок атаки РФ поранено людину.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Читайте також:

Обстріл Запорізької області

Окупанти атакували Гуляйполе близько 12:20. Для чергового обстрілу ворог використовував артилерію.

За словами очільника Запорізької ОВА, загарбники зруйнували та пошкодили цивільні будинки.

Наслідки обстрілу Запорізької області 20 січня
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/zoda_gov_ua

"Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", — розповів Малашко.

На місці обстрілу працюють рятувальники.

null
Допис очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Донеччині російські загарбники вдарили трьома ракетами по місту Новогродівка. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Також ми писали, що у Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя сьогодні, 20 січня.

війна
Україна
Запорізька область
обстріли
окупанти
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі