Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область, есть раненый
Сегодня днем, 20 января, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. Под вражеским огнем оказалось Гуляйполе. В результате атаки РФ ранен человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Обстрел Запорожской области
Оккупанты атаковали Гуляйполе около 12:20. Для очередного обстрела враг использовал артиллерию.
По словам главы Запорожской ОВА, захватчики разрушили и повредили гражданские дома.
"Обломками вражеского снаряда в собственном дворе ранен местный житель. Полицейские оказали ему первую помощь и передали военным медикам", — рассказал Малашко.
На месте обстрела работают спасатели.
Напомним, в Донецкой области российские захватчики ударили тремя ракетами по городу Новогродовка. В результате обстрела есть пострадавшие.
Также мы писали, что в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Россияне интенсивно атаковали Херсон и пригород сегодня, 20 января.
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