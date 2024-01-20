Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область, есть раненый

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua

Сегодня днем, 20 января, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. Под вражеским огнем оказалось Гуляйполе. В результате атаки РФ ранен человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Оккупанты атаковали Гуляйполе около 12:20. Для очередного обстрела враг использовал артиллерию.

По словам главы Запорожской ОВА, захватчики разрушили и повредили гражданские дома.

Последствия обстрела Запорожской области. Фото: t.me/zoda_gov_ua

"Обломками вражеского снаряда в собственном дворе ранен местный житель. Полицейские оказали ему первую помощь и передали военным медикам", — рассказал Малашко.

На месте обстрела работают спасатели.

Пост руководителя Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в Донецкой области российские захватчики ударили тремя ракетами по городу Новогродовка. В результате обстрела есть пострадавшие.

Также мы писали, что в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Россияне интенсивно атаковали Херсон и пригород сегодня, 20 января.