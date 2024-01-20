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Оккупанты атаковали Днепропетровскую область — последствия обстрелов

20 января 2024 20:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты атаковали Днепропетровскую область — последствия обстрелов
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 20 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказалась Никопольщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрел Днепропетровской области

"В течение дня от вражеских ударов страдала Никопольщина. По району оккупанты попали двумя дронами-камикадзе и еще трижды обстреляли его из артиллерии", — рассказал Лысак.

Последствия обстрелов Днепропетровской области 20 января
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По словам главы Днепропетровской ОГА, прилетало по самому Никополю, Марганецкой и Покровской сельской громадах.

В результате атаки РФ повреждены пять частных домов и шесть хозяйственных построек. К счастью, люди не пострадали.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня днем, 20 января, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. Под вражеским огнем оказалось Гуляйполе. В результате атаки РФ ранен человек.

Также мы писали, что в Донецкой области российские захватчики ударили тремя ракетами по городу Новогродовка. В результате обстрела есть пострадавшие.

Добавим, в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Россияне интенсивно атаковали Херсон и пригород сегодня, 20 января.

война
Украина
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
Никополь

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