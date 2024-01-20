Оккупанты атаковали Днепропетровскую область — последствия обстрелов
Сегодня, 20 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказалась Никопольщина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области
"В течение дня от вражеских ударов страдала Никопольщина. По району оккупанты попали двумя дронами-камикадзе и еще трижды обстреляли его из артиллерии", — рассказал Лысак.
По словам главы Днепропетровской ОГА, прилетало по самому Никополю, Марганецкой и Покровской сельской громадах.
В результате атаки РФ повреждены пять частных домов и шесть хозяйственных построек. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, сегодня днем, 20 января, российские оккупанты обстреляли Запорожскую область. Под вражеским огнем оказалось Гуляйполе. В результате атаки РФ ранен человек.
Также мы писали, что в Донецкой области российские захватчики ударили тремя ракетами по городу Новогродовка. В результате обстрела есть пострадавшие.
Добавим, в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Россияне интенсивно атаковали Херсон и пригород сегодня, 20 января.
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