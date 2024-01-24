Ударный дрон атаковал оперативников на Днепропетровщине

Сбитый вражеский дрон. Фото: скриншот

На Днепропетровщине взрывотехники успешно нейтрализовали три беспилотника противника которые атаковали следственно-оперативную группу полиции. При этом регион каждый день страдает от ударов вражеских ударных дронов.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

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Известно, что группа оперативников отправилась на место, где в Марганецкой громаде произошел обстрел. В результате нападения российского беспилотника на легковую машину двое детей получили ранения.

"Беспилотник врага, преследовавший полицейский автомобиль, зацепился за верхушки деревьев, а опасный груз с пластидом не взорвался. В дальнейшем его обезвредили взрывотехники Нацполиции", — говорится в сообщении.

Днепропетровщина страдает от ударов вражеских дронов

В сообщении указывается, что жители Никопольского района постоянно сталкиваются с интенсивными обстрелами со стороны российской армии. Противник использует для атак артиллерию, ракеты и дроны, нацеленные на мирное население.

Ежедневно фиксируется примерно 20 атак с использованием FPV-дронов, оснащенных взрывными устройствами.

"В тот день полицейские уничтожили еще два российских беспилотника с самодельными взрывными устройствами, упавшими в городе Марганце и Никополе. Дрон-камикадзе, прилетевший утром в г. Никополь, разбился от падения. Он имел на борту около 1,5 кг неразорвавшегося пластида", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия старается нейтрализовать удары украинских беспилотников и изменить характер позиционной войны. Так, технологическое развитие Украины усложнило России концентрацию войск в определенных географических районах без обнаружения украинскими войсками.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ППО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.

