Ударный дрон атаковал оперативников на Днепропетровщине
На Днепропетровщине взрывотехники успешно нейтрализовали три беспилотника противника которые атаковали следственно-оперативную группу полиции. При этом регион каждый день страдает от ударов вражеских ударных дронов.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Вражеский дрон атаковал оперативников
Известно, что группа оперативников отправилась на место, где в Марганецкой громаде произошел обстрел. В результате нападения российского беспилотника на легковую машину двое детей получили ранения.
"Беспилотник врага, преследовавший полицейский автомобиль, зацепился за верхушки деревьев, а опасный груз с пластидом не взорвался. В дальнейшем его обезвредили взрывотехники Нацполиции", — говорится в сообщении.
Днепропетровщина страдает от ударов вражеских дронов
В сообщении указывается, что жители Никопольского района постоянно сталкиваются с интенсивными обстрелами со стороны российской армии. Противник использует для атак артиллерию, ракеты и дроны, нацеленные на мирное население.
Ежедневно фиксируется примерно 20 атак с использованием FPV-дронов, оснащенных взрывными устройствами.
"В тот день полицейские уничтожили еще два российских беспилотника с самодельными взрывными устройствами, упавшими в городе Марганце и Никополе. Дрон-камикадзе, прилетевший утром в г. Никополь, разбился от падения. Он имел на борту около 1,5 кг неразорвавшегося пластида", — говорится в сообщении.
Напомним, что Россия старается нейтрализовать удары украинских беспилотников и изменить характер позиционной войны. Так, технологическое развитие Украины усложнило России концентрацию войск в определенных географических районах без обнаружения украинскими войсками.
Кроме того, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ППО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.
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