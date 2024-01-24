Россияне активно пытаются компенсировать удары украинских дронов — объяснение ISW

Российский солдат. Фото: росСМИ

Россия старается нейтрализовать удары украинских беспилотников и изменить характер позиционной войны. Так, технологическое развитие Украины усложнило России концентрацию войск в определенных географических районах без обнаружения украинскими войсками.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Специалисты отмечают, что согласно заявлению одного из российских военных аналитиков в блоге, для российской армии важно найти пути преодоления позиционного тупика в конфликте. Однако, по его мнению, российским военным сложно собрать достаточные силы для наступательного действия против украинских позиций из-за эффективных ударов украинских войск по любым крупным скоплениям российских солдат и техники.

Блогер отмечал, что украинские силы атакуют даже небольшие группы российских войск, состоящие из одной-двух пехотных рот и 10 бронемашин, используя беспилотники, мешая тем самым российским войскам достичь украинских оборонительных линий.

Ещё один военный аналитик, имеющий связи с российским правительством, выразил согласие с предыдущими заявлениями. Он отметил, что украинский технологический прогресс создаёт трудности для России в плане сосредоточения военных сил.

Проблемы позиционной войны

Аналитики ISW объяснили, что проблемы позиционной войны, обсуждаемые российскими блогерами, совпадают с многими системными недостатками, на которые они жалуются уже длительное время.

Аналитические наблюдения указывают на отсутствие заметных улучшений в решении этих вопросов на уровне оперативного управления, что необходимо для успешного наступления и преодоления позиционного фронта в одном или нескольких районах военных действий.

Напомним, ранее в ISW утверждали, что Россия активно использует платформу Совета Безопасности ООН для проведения своих информационных кампаний. Цель этих действий — убеждение мирового сообщества прекратить поставки вооружений в Украину.

Также аналитики говорят, что недавно в Ленинградской области России произошел обстрел беспилотниками, в результате чего возник пожар в газовом терминале. Российской системе противовоздушной обороны не удалось уничтожить дроны, поскольку она была настроена на отражение ударов со стороны стран НАТО, а не атак из Украины.