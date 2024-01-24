Росіяни активно намагаються компенсувати удари українських дронів — пояснення ISW

Російський солдат. Фото: росЗМІ

Росія намагається нейтралізувати удари українських безпілотників та змінити характер позиційної війни. Так, технологічний розвиток України ускладнив Росії концентрацію військ у певних географічних районах без виявлення українських військ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Фахівці зазначають, що, згідно із заявою одного з російських військових аналітиків у блозі, для російської армії важливо знайти шляхи подолання позиційного безвиході в конфлікті. Однак, на його думку, російським військовим складно зібрати достатні сили для наступальної дії проти українських позицій через ефективні удари українських військ по будь-яких великих скупченнях російських солдатів і техніки.

Блогер зазначав, що українські сили атакують навіть невеликі групи російських військ, що складаються з однієї-двох піхотних рот і 10 бронемашин, використовуючи безпілотники, тим самим заважаючи російським військам досягти українських оборонних ліній.

Ще один військовий аналітик, який має зв'язок із російським урядом, висловив згоду з попередніми заявами. Він зазначив, що український технологічний прогрес створює труднощі для Росії щодо зосередження військових сил.

Проблеми позиційної війни

Аналітики ISW пояснили, що проблеми позиційної війни, які обговорюють російські блогери, збігаються з багатьма системними недоліками, на які вони скаржаться вже тривалий час.

Аналітичні спостереження вказують на відсутність помітних покращень у розв'язанні цих питань на рівні оперативного управління, що необхідно для успішного настання та подолання позиційного фронту в одному або кількох районах воєнних дій.

Нагадаємо, раніше у ISW стверджували, що Росія активно використовує платформу Ради Безпеки ООН для проведення своїх інформаційних кампаній. Ціль цих дій — переконання світової спільноти припинити постачання озброєнь в Україну.

Також аналітики кажуть, що нещодавно в Ленінградській області Росії стався обстріл безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа у газовому терміналі. Російській системі протиповітряної оборони не вдалося знищити дрони, оскільки вона була налаштована на відбиття ударів з боку країн НАТО, а не атак з України.