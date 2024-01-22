Почему ПВО РФ не смогла уничтожить беспилотники над Ленинградской областью — объяснение ISW

Пожар в газовом терминале РФ. Фото: губернатор Ленинградской области

Недавно в Ленинградской области России произошел обстрел беспилотниками, в результате чего возник пожар в газовом терминале. Российской системе противовоздушной обороны не удалось уничтожить дроны, поскольку она была настроена на отражение ударов со стороны стран НАТО, а не атак из Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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По данным отчета ISW, ПВО РФ является слабой, особенно в Ленинградской области. Скорее всего, она строилась для уничтожения беспилотников и других воздушных целей со стороны запада и северо-запада, а не для обезвреживания атак с юга. В этом регионе ПВО исторически была запрограммирована для отражения возможных обстрелов НАТО.

"Российские военные реформируют Ленинградский военный округ (ЛВО) с намерением подготовиться к возможной предстоящей обычной войне против НАТО и, возможно, располагают военные объекты вдоль границы со странами-членами НАТО. Украинские удары в Ленинградской области могут побуждать российские войска передислоцировать системы ПВО ближнего радиуса действия вдоль ожидаемых маршрутов полетов украинских беспилотников для защиты потенциальных целей, имеющих стратегическую ценность", — отмечается в отчете.

В отчете говорится, что российские силы обороны используют системы малой дальности, в частности "Панцирь". Указано, что такие системы ПВО не могут полностью защитить все важные объекты инфраструктуры в Ленинградской области. Если подобные атаки продолжатся, то, как указывают в ISW, давление на российскую ПВО увеличится.

Напомним, в поселке Усть-Луга Ленинградской области России горел угольный терминал компании "Новотек". По словам очевидцев, перед пожаром раздались два взрыва.

Добавим, в результате ночной атаки беспилотников Службы безопасности Украины нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области остановил свою работу. Он является одним из новейших и важных в России.