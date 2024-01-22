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Чому ППО РФ не змогла знищити безпілотники над Ленінградською областю — пояснення ISW

22 січня 2024 09:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чому ППО РФ не змогла знищити безпілотники над Ленінградською областю — пояснення ISW
Пожежа у газовому терміналі РФ. Фото: губернатор Ленінградської області
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Нещодавно в Ленінградській області Росії стався обстріл безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа у газовому терміналі. Російській системі протиповітряної оборони не вдалося знищити дрони, оскільки вона була налаштована на відбиття ударів з боку країн НАТО, а не атак з України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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За даними звіту ISW, ППО РФ є слабкою, особливо в Ленінградській області. Швидше за все вона будувалася для знищення безпілотників та інших повітряних цілей з боку заходу та північного заходу, а не для знешкодження атак з півдня. У цьому регіоні ППО історично була запрограмована для відбиття можливих обстрілів НАТО.

"Російські військові наразі реформують Ленінградський військовий округ (ЛВО) з наміром підготуватися до можливої майбутньої звичайної війни проти НАТО і, можливо, розташовують військові об'єкти вздовж кордону з країнами-членами НАТО. Українські удари в Ленінградській області можуть спонукати російські війська передислокувати системи ППО ближнього радіусу дії вздовж очікуваних маршрутів польотів українських безпілотників для захисту потенційних цілей, що мають стратегічну цінність", — зазначається у звіті.

У звіті йдеться про те, що російські сили оборони використовують системи малої дальності, зокрема "Панцир". Вказано, що подібні системи ППО не можуть повністю захистити всі важливі об'єкти інфраструктури у Ленінградській області. Якщо подібні атаки продовжаться, то, як вказують в ISW, тиск на російську ППО збільшиться.

Нагадаємо, в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії горів вугільний термінал компанії "Новотьок". Зі слів очевидців, перед пожежею пролунали два вибухи.

Додамо, внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області зупинив свою роботу. Він є одним з найновіших та найважливіших в Росії.

війна
вибух
безпілотники
обстріли
ППО
ISW
Росія
атака

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