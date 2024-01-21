Російський нафтовий термінал Усть-Луга Ойл зупинив роботу після атаки БпЛА, — джерела

Пожежа на нафтовому терміналі Усть-Луга Ойл внаслідок атаки БпЛА. Фото: росЗМІ

Внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області зупинив свою роботу. Він є одним з найновіших та найважливіших в Росії.

Про це Новини.LIVE дізналися від джерел в СБУ.

Читайте також:

Зупинка роботи нафтового термінала РФ

"Усть-Луга Ойл" працює на експорт, але постачає також пальне і для російських окупантів.

Після атаки СБУ всі танкери, які були біля термінала, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

Танкери, які відійшли в море. Фото: від джерел в СБУ

Ця атака СБУ завдала не тільки значних матеріальних, але й іміджевих збитків РФ. Хвалена російська протиповітряна оборона продемонструвала свою нездатність збивати цілі. За даними наших джерел, росіяни змушені перекидати ще більше установок ППО з фронту на захист тилу.

Нагадаємо, в селищі Усть-Луга Ленінградської області Росії горів вугільний термінал компанії "Новотьок". Зі слів очевидців, перед пожежею пролунали два вибухи.

Також ми писали, що атака, яка сталася в ніч проти 21 січня, на морський термінал в російському селищі Усть-Луга є спецоперацією Служби безпеки України. Зазначається, що по цілі влучно відпрацювали БпЛА.