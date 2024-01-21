Российский нефтяной терминал Усть-Луга Ойл остановил работу после атаки БпЛА, — источники

Пожар на нефтяном терминале Усть-Луга Ойл в результате атаки БпЛА. Фото: росСМИ

В результате ночной атаки беспилотников Службы безопасности Украины нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области остановил свою работу. Он является одним из самых новых и важных в России.

Об этом Новини.LIVE узнали от источников в СБУ.

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"Усть-Луга Ойл" работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских оккупантов.

После атаки СБУ все танкеры, которые были возле терминала, отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

Танкеры, которые отошли в море. Фото: от источников в СБУ

Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская противовоздушная оборона продемонстрировала свою неспособность сбивать цели. По данным наших источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.

Напомним, в поселке Усть-Луга Ленинградской области России горел угольный терминал компании "Новотек". По словам очевидцев, перед пожаром раздались два взрыва.

Также мы писали, что атака, которая произошла в ночь на 21 января, на морской терминал в российском поселке Усть-Луга является спецоперацией Службы безопасности Украины. Отмечается, что по цели точно отработали БпЛА.