Российский нефтяной терминал Усть-Луга Ойл остановил работу после атаки БпЛА, — источники
В результате ночной атаки беспилотников Службы безопасности Украины нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области остановил свою работу. Он является одним из самых новых и важных в России.
Об этом Новини.LIVE узнали от источников в СБУ.
Остановка работы нефтяного терминала РФ
"Усть-Луга Ойл" работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских оккупантов.
После атаки СБУ все танкеры, которые были возле терминала, отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.
Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская противовоздушная оборона продемонстрировала свою неспособность сбивать цели. По данным наших источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.
Напомним, в поселке Усть-Луга Ленинградской области России горел угольный терминал компании "Новотек". По словам очевидцев, перед пожаром раздались два взрыва.
Также мы писали, что атака, которая произошла в ночь на 21 января, на морской терминал в российском поселке Усть-Луга является спецоперацией Службы безопасности Украины. Отмечается, что по цели точно отработали БпЛА.
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