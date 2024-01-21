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Россия будет продолжать наносить воздушные удары, чтобы прорвать украинскую ПВО, — ISW

21 января 2024 07:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия будет продолжать наносить воздушные удары, чтобы прорвать украинскую ПВО, — ISW
Защитники украинского неба. Фото: пресслужба Воздушных Сил ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты, скорее всего, будут продолжать наносить ракетные и беспилотные удары, пытаясь прорвать украинскую систему ПВО и оказывать на нее давление. Именно по этой причине 20 января армия РФ провела ограниченное количество ударов по территории Украины.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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По словам украинских военных, РФ запустила семь "шахедов" из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) и три ракеты С-300 из оккупированной Луганской области.

"Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы перехватили четыре беспилотника и что ракеты С-300 нанесли удар по Новогродовке, Донецкая область", — отметили в сообщении.

Что об этом говорят в Воздушных Силах

В свою очередь спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что такие серии ударов РФ были направлены на перегрузку украинской ПВО, поэтому Россия продолжает запускать БпЛА и ракеты так, чтобы избежать, проникнуть и ослабить ограниченные возможности ПВО Украины.

"Игнат признал, что украинские войска сосредоточили значительное количество средств ПВО под Киевом для защиты от регулярных российских ударов и что украинским войскам будет трудно рассредоточить эти системы, поскольку российская кампания по нанесению ударов продолжается", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявил, что каждая ракета или дрон, запущенные Россией по территории Украины, преследуют цель. Таким образом, неправильно говорить, что российские удары наносятся для истощения украинской противовоздушной обороны.

военные
ПВО
ISW
дроны
война в Украине
Россия
Юрий Игнат

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