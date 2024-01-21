Россия будет продолжать наносить воздушные удары, чтобы прорвать украинскую ПВО, — ISW
Российские оккупанты, скорее всего, будут продолжать наносить ракетные и беспилотные удары, пытаясь прорвать украинскую систему ПВО и оказывать на нее давление. Именно по этой причине 20 января армия РФ провела ограниченное количество ударов по территории Украины.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Что известно о воздушной атаке оккупантов 20 января
По словам украинских военных, РФ запустила семь "шахедов" из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) и три ракеты С-300 из оккупированной Луганской области.
"Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы перехватили четыре беспилотника и что ракеты С-300 нанесли удар по Новогродовке, Донецкая область", — отметили в сообщении.
Что об этом говорят в Воздушных Силах
В свою очередь спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что такие серии ударов РФ были направлены на перегрузку украинской ПВО, поэтому Россия продолжает запускать БпЛА и ракеты так, чтобы избежать, проникнуть и ослабить ограниченные возможности ПВО Украины.
"Игнат признал, что украинские войска сосредоточили значительное количество средств ПВО под Киевом для защиты от регулярных российских ударов и что украинским войскам будет трудно рассредоточить эти системы, поскольку российская кампания по нанесению ударов продолжается", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее Юрий Игнат заявил, что каждая ракета или дрон, запущенные Россией по территории Украины, преследуют цель. Таким образом, неправильно говорить, что российские удары наносятся для истощения украинской противовоздушной обороны.
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