Не для виснаження ППО — Ігнат розповів про цілі Росії під час обстрілів України

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: скриншот

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що кожна ракета чи дрон, запущені Росією по території України, мають ціль. Таким чином неправильно говорити, що російські удари завдаються для виснаження української протиповітряної оборони.

Про це Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю Фокусу.

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"Не можна сказати, що завдається удар для того, щоби виснажити нашу ППО, щоб ми витратили ракети. Це неправильно. Кожна ракета, кожен дрон летить по своїй цілі. У кожної ракети є мітка, куди вона має попасти, чи це об’єкт критичної інфраструктури, чи це оборонне якесь підприємство, чи це військовий об’єкт, склади якісь і так далі. Вони все роблять не просто так. Кожна ракета має свою мету і дрон у тому числі", — зазначив Ігнат.

Водночас він зауважив, що масова атака супроводжується розосередженням уваги всієї ППО, усіх сил оборони.

"Це все (сили й засоби ППО. — Ред.) отримує таке величезне навантаження одночасно. Спочатку дрони летять, розвідка боєм, як то кажуть, потім летять ракети на різних напрямках, безумовно, навіть час для того, щоб перезаряджати установки, теж потрібен", — пояснив речник.

Ігнат розповів, що українська ППО "сьогодні зосереджена на локальному захисті міст, об’єктів і так далі", що пояснює, чому ворожі дрони й ракети долітають аж до західних кордонів, де знищуються протиповітряною обороною. До того ж окупанти за допомогою масової атаки намагаються перевантажити нашу ППО, аби якнайбільше їх засобів потрапили вціль.

Нагадаємо, що російські окупанти зосередили свої сили ППО до Криму та на передові позиції, однак в регіонах їх не залишилось. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, на тих територіях "взагалі прохідний двір".