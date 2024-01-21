Не для истощения ПВО — Игнат рассказал о целях России во время обстрелов Украины

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: скриншот

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что каждая ракета или дрон, запущенные Россией по территории Украины, имеют цель. Таким образом, неправильно говорить, что российские удары наносятся для истощения украинской противовоздушной обороны.

Об этом Юрий Игнат рассказал в интервью Фокусу.

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"Нельзя сказать, что наносится удар для того, чтобы истощить нашу ПВО, чтобы мы потратили ракеты. Это неправильно. Каждая ракета, каждый дрон летит по своей цели. У каждой ракеты есть метка, куда она должна попасть, или это объект критической инфраструктуры, будь то оборонное предприятие, или это военный объект, склады какие-то и так далее. Они все делают не просто так. Каждая ракета имеет свою цель и дрон, в том числе", — отметил Игнат.

В то же время, он отметил, что массовая атака сопровождается рассредоточением внимания всей ПВО, всех сил обороны.

"Это все (силы и средства ПВО. — Ред.) получает такую огромную нагрузку одновременно. Сначала дроны летят, разведка боем, как говорится, потом летят ракеты на разных направлениях, безусловно, даже время для того, чтобы перезаряжать установки, тоже нужно", — объяснил спикер.

Игнат рассказал, что украинское ПВО "сегодня сосредоточено на локальной защите городов, объектов и так далее", что объясняет, почему вражеские дроны и ракеты долетают до западных границ, где уничтожаются противовоздушной обороной. К тому же оккупанты с помощью массовой атаки пытаются перегрузить нашу ПВО, чтобы как можно больше их средств попали в цель.

Напомним, что российские оккупанты сосредоточили свои силы ПВО в Крыму и на передовых позициях, однако в регионах их не осталось. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, на тех территориях "вообще проходной двор".