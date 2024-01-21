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Росія продовжуватиме завдавати повітряних ударів, аби прорвати українську ППО, — ISW

21 січня 2024 07:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія продовжуватиме завдавати повітряних ударів, аби прорвати українську ППО, — ISW
Захисники українського неба. Фото: пресслужба Повітряних Сил ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти, швидше за все, будуть продовжувати завдавати ракетних та безпілотних ударів, намагаючись прорвати українську систему ППО та чинити на неї тиск. Саме з цієї причини армія РФ 20 січня провела обмежену кількість ударів по території України.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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За словами українських військових, РФ запустила сім "шахедів" з Приморсько-Ахтарська  (Краснодарський край) і три ракети С-300 з окупованої Луганської області.

"Українські офіційні особи повідомили, що українські сили перехопили чотири безпілотники і що ракети С-300 завдали удару по Новогродівці, Донецька область", — зазначили у повідомленні.

Що про це кажуть у Повітряних Силах

Своєю чергою речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що такі серії ударів РФ були спрямовані на перевантаження української ППО, тому Росія продовжує запускати БпЛА та ракети так, аби уникнути, проникнути та послабити обмежені можливості ППО України. 

"Ігнат визнав, що українські війська зосередили значну кількість засобів ППО під Києвом для захисту від регулярних російських ударів, і що українським військам буде важко розосередити ці системи, оскільки російська кампанія з нанесення ударів продовжується", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат заявив, що кожна ракета чи дрон, запущені Росією по території України, мають ціль. Таким чином неправильно говорити, що російські удари завдаються для виснаження української протиповітряної оборони.

військові
ППО
ISW
дрони
війна в Україні
Росія
Юрій Ігнат

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