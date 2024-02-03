В Кривом Роге раздались взрывы — в городе аварийные отключения света

Разрушение возле дома в результате обстрела. Фото: Telegram / Сергей Лысак

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. Силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников на Криворожье, однако произошло и несколько попаданий. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Кривого Рога. Около 7 тысяч абонентов обесточены в Металлургическом районе. Также произошло обесточивание линии городского трамвая. Некоторые семьи остались без водоснабжения и тепла, поскольку возникли аварии в двух котельных Кривого Рога.

Сейчас движение трамвая стабильно и продолжаются восстановительные работы по водо- и электроснабжению. В Кривом Роге вводят аварийные отключения света, чтобы восстановить доступ к электричеству у всех жителей города, возможны перебои со связью.

"Энергетики вводят графики аварийных отключений (по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блекаутов). Остановится скоростной трамвай. Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", — отметил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Некоторые больницы города перейдут на генераторы, чтобы получить бесперебойный доступ к электроэнергии.

Скриншот поста Вилкула

Российский обстрел Никополя

Отмечается, что захватчики атаковали из артиллерии также и Никополь на Днепропетровщине. В районе повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач.

К счастью, погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.

Разрушение дома в результате обстрела. Фото: Telegram / Сергей Лысак

Разрушение дома в результате обстрела. Фото: Telegram / Сергей Лысак

Скриншот поста Лысака

Напомним, в пятницу, 2 февраля, в Кривом Роге также раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Город находился под атакой вражеских беспилотников. В нескольких районах обнаружили проблемы с электроснабжением.

Добавим, россияне в очередной раз обстреляли Никополь в пятницу, 2 февраля. В результате пострадали два человека.