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Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза для регионов

3 февраля 2024 11:45
обновлено: 11:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во всех областях Украины раздается воздушная тревога 3 февраля
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Масштабная воздушная тревога в субботу, 3 февраля, раздается во всех областях Украины. Регионы под опасностью применения противником ракетного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 3 февраля

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Она связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок. Как отмечают в Воздушных силах, для граждан существует ракетная опасность.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

Граждан призывают находиться в безопасных местах и пройти в укрытия до отбоя воздушной угрозы.

Карта воздушных тревог 3 февраля
Карта воздушных тревог 3 февраля

Напомним, российская армия совершила атаку по критической инфраструктуре Украины в ночь на субботу, 3 февраля. Захватчики обстреляли теплоэлектростанцию Донбасской топливно-энергетической компании.

Добавим, враг нанес очередной удар по Купянску на Харьковщине в субботу утром, 3 февраля. В городе поврежден девятиэтажный жилой дом, частные здания, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура.

Также мы писали о том, что захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.

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