Масштабна пожежа в російському Туапсе — палає нафтопереробний завод

Пожежа на нафтопереробному заводі в Росії. Фото: росЗМІ

У Туапсе Краснодарської області в Росії загорівся нафтопереробний завод ввечері 24 січня. Росіяни скаржаться на удар безпілотника.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що пожежа зайнялась на території заводу "Роснафти". За попередньою інформацією, відбулась атака БпЛА. Наразі пожежа лише набирає обертів.

Інформації щодо постраждалих поки що немає.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Оновлено 00:59. РосЗМІ повідомляють, що очевидці бачили безпілотники до та після пожежі на заводі. Оскільки повз підприємство проходить центральна траса у бік Сочі, в місцевому аеропорту оголошено план "Килим".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Оновлено 01:04. За словами голови Туапсінського району Сергія Бойка, палає вакуумна установка на території НПЗ. Наразі пожежу локалізовано.

Традиційно без жертв та постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Туапсінського району Сергія Бойка

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Нагадаємо, що у РФ у ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики.

Також ми писали, що 22 січня у російському місті Самара спалахнула пожежа на ринку. Наразі площа пожежі становить вже понад 1 000 м. кв.

Додамо, що 21 січня в Ленінградській області Росії сталося загоряння на в одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу.