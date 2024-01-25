Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Масштабный пожар в российском Туапсе — горит нефтеперерабатывающий завод arrow

Масштабный пожар в российском Туапсе — горит нефтеперерабатывающий завод

25 января 2024 00:52
обновлено: 01:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Масштабный пожар в российском Туапсе — горит нефтеперерабатывающий завод
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе России. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жалуются на удар беспилотника.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Пожар в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе

Отмечается, что пожар загорелся на территории завода "Роснефти". По предварительной информации, произошла атака БпЛА. Пожар только набирает обороты.

Информации о пострадавших пока нет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Обновлено 00:59. РосСМИ сообщают, что очевидцы видели беспилотники до и после пожара на заводе. Поскольку мимо предприятия проходит центральная трасса в сторону Сочи, в местном аэропорту объявлен план "Ковер".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Обновлено 01:04. По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, пылает вакуумная установка на территории НПЗ. Пожар локализован.

Традиционно без жертв и пострадавших.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Туапсінського району Сергія Бойка
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Туапсинского района Сергея Бойко

Больше новостей о пожарах в России

Напомним, что в РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3 600 квадратных метров мебельной фабрики.

Также мы писали, что 22 января в российском городе Самара загорелся пожар на рынке. В настоящее время площадь пожара составляет уже более 1000 кв.

Добавим, что 21 января в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.

пожар
завод
россияне
беспилотники
обстрелы
Роснефть
нефть
война в Украине
війна
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме