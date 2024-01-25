Масштабный пожар в российском Туапсе — горит нефтеперерабатывающий завод

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе России. Фото: росСМИ

В Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жалуются на удар беспилотника.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Пожар в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе

Отмечается, что пожар загорелся на территории завода "Роснефти". По предварительной информации, произошла атака БпЛА. Пожар только набирает обороты.

Информации о пострадавших пока нет.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Обновлено 00:59. РосСМИ сообщают, что очевидцы видели беспилотники до и после пожара на заводе. Поскольку мимо предприятия проходит центральная трасса в сторону Сочи, в местном аэропорту объявлен план "Ковер".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Обновлено 01:04. По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, пылает вакуумная установка на территории НПЗ. Пожар локализован.

Традиционно без жертв и пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Туапсинского района Сергея Бойко

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Напомним, что в РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3 600 квадратных метров мебельной фабрики.

Также мы писали, что 22 января в российском городе Самара загорелся пожар на рынке. В настоящее время площадь пожара составляет уже более 1000 кв.

Добавим, что 21 января в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.