Масштабный пожар в российском Туапсе — горит нефтеперерабатывающий завод
В Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жалуются на удар беспилотника.
Об этом сообщают РосСМИ.
Пожар в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе
Отмечается, что пожар загорелся на территории завода "Роснефти". По предварительной информации, произошла атака БпЛА. Пожар только набирает обороты.
Информации о пострадавших пока нет.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Обновлено 00:59. РосСМИ сообщают, что очевидцы видели беспилотники до и после пожара на заводе. Поскольку мимо предприятия проходит центральная трасса в сторону Сочи, в местном аэропорту объявлен план "Ковер".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Обновлено 01:04. По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, пылает вакуумная установка на территории НПЗ. Пожар локализован.
Традиционно без жертв и пострадавших.
Больше новостей о пожарах в России
Напомним, что в РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3 600 квадратных метров мебельной фабрики.
Также мы писали, что 22 января в российском городе Самара загорелся пожар на рынке. В настоящее время площадь пожара составляет уже более 1000 кв.
Добавим, что 21 января в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.
Читайте Новини.LIVE!