Мазунчики Путіна — в ISW пояснили, чому самопроголошений президент РФ посилює роль ФСБ

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Після своєї перемоги на виборах президент Росії Володимир Путін зустрівся із функціонерами Федеральної служби безпеки. Він наголосив, що саме вони є головним гарантом стабільності та безпеки країни.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у середу, 20 березня.

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ФСБ є головною опорою Путіна

Путін після своєї перемоги на президентських виборах у Росії представив Федеральну службу безпеки (ФСБ) як основного гаранта безпеки та суверенітету Росії, Таким чином він фактично сигналізував, що російські служби безпеки продовжуватимуть бути його головною опорою на п'ятий президентський термін диктатора.

"Путін виступив зі своїм першим великим зверненням після своєї промови про перемогу на виборах 18 березня на засіданні колегії ФСБ 19 березня та похвалив офіцерів ФСБ за забезпечення безпеки та суверенітету Росії", — говориться у звіті ISW.

Також диктатор подякував офіцерам ФСБ за успішні операції в Україні, за припинення спроб втручання у внутрішні справи РФ і за відсіч атак "терористів" проти Росії (ідеться про обмежені рейди загальноросійських проукраїнських російських добровольців у Курській і Бєлгородській областях).

Путін також наголосив на ролі ФСБ у придушенні спроб неназваних осіб спровокувати внутрішні заворушення та міжетнічні конфлікти в Росії.

Звернення Путіна до цих функцій ФСБ, ймовірно, мали на меті нагадати своїм виборцям, що його режим має підтримку великого апарату безпеки, який Кремль намагався розширити з початку повномасштабного вторгнення до України.

Бунт Євгенія Пригожина

Особливо цей процес активізувався після бунту Євгенія Пригожина і ЧВК "Вагнер".

"Примітно, що один із найбільших викликів стабільності правління Путіна походив від силовика, померлого очільника ЧВК "Вагнер" Євгена Пригожина", — пояснили в ISW.

Путін, ймовірно, прагне дати сигнал про те, що російські силовики твердо об’єднані у підтримці його п’ятого президентського терміну та його військових зусиль в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Путін намагається використати заявлену рекордну явку виборців і підтримку своєї кандидатури в президенти, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні.

Очільник Кремля після перемоги на президентських виборах планує посилити мобілізацію в країні. З цієї причини українській армії необхідно створити резерви.