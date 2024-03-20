Любимчики Путина — в ISW объяснили, почему самопровозглашенный президент РФ усиливает роль ФСБ

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

После победы на выборах президент России Владимир Путин встретился с функционерами Федеральной службы безопасности. Он подчеркнул, что именно они — главный гарант стабильности и безопасности страны.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в среду, 20 марта.

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ФСБ является главной опорой Путина

Путин после своей победы на президентских выборах в России представил Федеральную службу безопасности (ФСБ) как основного гаранта безопасности и суверенитета России. Таким образом, он фактически сигнализировал, что российские службы безопасности будут продолжать быть его главной опорой на пятый президентский срок диктатора.

"Путин выступил со своим первым крупным обращением после своей речи о победе на выборах 18 марта на заседании коллегии ФСБ 19 марта и похвалил офицеров ФСБ за обеспечение безопасности и суверенитет России", — говорится в отчете ISW.

Также диктатор поблагодарил офицеров ФСБ за успешные операции в Украине, за прекращение попыток вмешательства во внутренние дела РФ и за отпор атак "террористов" против России (речь идет об ограниченных рейдах общероссийских проукраинских российских добровольцев в Курской и Белгородской областях).

Путин также отметил роль ФСБ в подавлении попыток неназванных лиц спровоцировать внутренние беспорядки и межэтнические конфликты в России.

Обращение Путина к этим функциям ФСБ, вероятно, имело целью напомнить своим избирателям, что его режим имеет поддержку большого аппарата безопасности, который Кремль пытался расширить с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Бунт Евгения Пригожина

Особенно этот процесс активизировался после бунта Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер".

"Примечательно, что один из самых больших вызовов стабильности правления Путина происходил от силовика, умершего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина", — пояснили в ISW.

Путин, вероятно, стремится дать сигнал, что российские силовики твердо объединены в поддержке его пятого президентского срока и его военных усилий в Украине.

Ранее мы сообщали, что Путин пытается использовать заявленную рекордную явку избирателей и поддержку своей кандидатуры в президенты для создания информационных условий для затяжной войны в Украине.

Глава Кремля после победы на президентских выборах планирует усилить мобилизацию в стране. По этой причине украинская армия должна создать резервы.