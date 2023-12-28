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Мешканці ТОТ планують влаштувати мітинг проти гауляйтерів, — Федоров

28 грудня 2023 12:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мешканці ТОТ планують влаштувати мітинг проти гауляйтерів, — Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мешканці тимчасово окупованих територій планують влаштувати мітинг проти гауляйтерів. Окупанти змушують "націоналізовувати" житло навіть тих людей, які вимушено отримали паспорт РФ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Мітинг проти гауляйтерів

За словами Федорова, гауляйтери на тимчасово окупованих територіях активно забирають приватну власність у цивільних. 

"А щоб відібрати напевно, вигадали сім кругів пекла: щоб зберегти право власності на житло, треба не просто оформити "курячий" квиток, а й особисто зʼявитися до комендатури і подати купу документів", — розповів він.

Внаслідок таких дій окупантів мешканці Мелітополя та Бердянська хочуть вийти на мітинг проти гауляйтерів Балицького і Сауленко. Ймовірно, протест відбудеться вже завтра, 29 грудня.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала колаборантку, яка під час окупації Херсона "здавала" українських патріотів за відмову "голосувати" на псевдовиборах. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також ми писали, що на території Луганської області російські окупанти готуються до проведення "виборів", які мають відбутися у березні. При цьому вже запущено цілий механізм заходів, які забезпечать ворогу потрібний результат.

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