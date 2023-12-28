Мешканці ТОТ планують влаштувати мітинг проти гауляйтерів, — Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: УНІАН

Мешканці тимчасово окупованих територій планують влаштувати мітинг проти гауляйтерів. Окупанти змушують "націоналізовувати" житло навіть тих людей, які вимушено отримали паспорт РФ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Мітинг проти гауляйтерів

За словами Федорова, гауляйтери на тимчасово окупованих територіях активно забирають приватну власність у цивільних.

"А щоб відібрати напевно, вигадали сім кругів пекла: щоб зберегти право власності на житло, треба не просто оформити "курячий" квиток, а й особисто зʼявитися до комендатури і подати купу документів", — розповів він.

Внаслідок таких дій окупантів мешканці Мелітополя та Бердянська хочуть вийти на мітинг проти гауляйтерів Балицького і Сауленко. Ймовірно, протест відбудеться вже завтра, 29 грудня.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала колаборантку, яка під час окупації Херсона "здавала" українських патріотів за відмову "голосувати" на псевдовиборах. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також ми писали, що на території Луганської області російські окупанти готуються до проведення "виборів", які мають відбутися у березні. При цьому вже запущено цілий механізм заходів, які забезпечать ворогу потрібний результат.