Росіяни облаштовують шпиталі у школах та сільських будинках на окупованих територіях
Російські окупаційні війська обладнують шпиталі у будівлях шкіл та сільських будинках культури. Крім того, вони тримають там техніку та зброю, попри те, що поряд знаходяться будинки цивільного населення.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Як загарбники облаштовують свої шпиталі на окупованих територіях
"На ТОТ півдня зафіксовані випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення кремля. Обслуговують окупантів завезені лікарі та "волонтери" з РФ", — йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву уточнили, що у цих же шпиталях, школах та сільських будинках культури зберігають військову техніку, попри те, що — це цивільні об’єкти й розташовані в безпосередній близькості до житлових приміщень.
"Центр національного спротиву закликає й надалі передавати інформацію про розміщення техніки та особового складу ворога на ТОТ. Анонімність звернень гарантована", — наголосили в Центрі нацспротиву.
Нагадаємо, російські окупанти роблять кроки для зміцнення так званих правоохоронних підрозділів шляхом мешканців тимчасово захоплених територій на півдні України. На Запоріжжі росіяни проводили кампанію з набору людей до Росгвардії.
Ми також повідомляли, що російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року.
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