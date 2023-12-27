Росіяни облаштовують шпиталі у школах та сільських будинках на окупованих територіях

Російські військові. Фото: Russian Defence Ministry

Російські окупаційні війська обладнують шпиталі у будівлях шкіл та сільських будинках культури. Крім того, вони тримають там техніку та зброю, попри те, що поряд знаходяться будинки цивільного населення.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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"На ТОТ півдня зафіксовані випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення кремля. Обслуговують окупантів завезені лікарі та "волонтери" з РФ", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву уточнили, що у цих же шпиталях, школах та сільських будинках культури зберігають військову техніку, попри те, що — це цивільні об’єкти й розташовані в безпосередній близькості до житлових приміщень.

"Центр національного спротиву закликає й надалі передавати інформацію про розміщення техніки та особового складу ворога на ТОТ. Анонімність звернень гарантована", — наголосили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, російські окупанти роблять кроки для зміцнення так званих правоохоронних підрозділів шляхом мешканців тимчасово захоплених територій на півдні України. На Запоріжжі росіяни проводили кампанію з набору людей до Росгвардії.

Ми також повідомляли, що російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року.