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На півдні України окупанти намагаються поповнити ряди поліцейських — деталі

25 грудня 2023 17:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На півдні України окупанти намагаються поповнити ряди поліцейських — деталі
Російський військовий в окупованому місті. Фото: Anadolu Agency
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти роблять кроки для зміцнення так званих правоохоронних підрозділів шляхом мешканців тимчасово захоплених територій на півдні України. На Запоріжжі росіяни проводили кампанію з набору людей до Росгвардії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що за останній місяць, за інформацією Центру, окупаційна влада в Запоріжжі активно проводила кампанію з набору людей до Росгвардії, використовуючи для цього місцеві ЗМІ та соціальні мережі.

Центр національного опору уточнює, що основні завдання цих підрозділів включають патрулювання населених пунктів у пошуках українців, які не підтримують окупацію, а також зміцнення та будівництво військових об'єктів для російських сил.

"Завдання, яке буде покладено на дані підрозділи, це патрулювання міст у пошуках нелояльних українців та зміцнення та будівництво військових укріплень для росіян. Також будуть покладені обов'язки щодо проведення просвітницької діяльності у навчальних закладах, тобто пропаганда", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що загарбники в окупованому Енергодарі Запорізької області ставлять мітки на дверях українців. Таким чином, росіяни зазначають, чи проживає хтось у приміщенні чи ні.

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