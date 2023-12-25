На юге Украины оккупанты пытаются пополнить ряды "полицейских" — детали

Российский военный в оккупированном городе. Фото: Anadolu Agency

Российские оккупанты предпринимают шаги для укрепления так называемых правоохранительных подразделений за счёт жителей временно захваченных территорий на юге Украины. В Запорожье россияне проводили кампанию по набору людей в Росгвардию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Сообщается, что за последний месяц, по информации Центра, оккупационные власти в Запорожье активно проводили кампанию по набору людей в Росгвардию, используя для этого местные СМИ и социальные сети.

Центр национального сопротивления уточняет, что основные задания для этих подразделений включают патрулирование населённых пунктов в поисках украинцев, не поддерживающих оккупацию, а также укрепление и строительство военных объектов для российских сил.

"Задача, которая будет возложена на данные подразделения, это патрулирование городов в поисках нелояльных украинцев и укрепление и строительство военных укреплений для россиян. Также будут возложены обязанности по проведению просветительской деятельности в учебных заведениях, то есть пропаганда", — говорится в сообщении.

Напомним, что захватчики в оккупированном Энергодаре Запорожской области ставят метки на дверях украинцев. Таким образом, россияне отмечают, проживает ли кто-то в помещении или нет.