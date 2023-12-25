Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На юге Украины оккупанты пытаются пополнить ряды "полицейских" — детали arrow

На юге Украины оккупанты пытаются пополнить ряды "полицейских" — детали

25 декабря 2023 17:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На юге Украины оккупанты пытаются пополнить ряды "полицейских" — детали
Российский военный в оккупированном городе. Фото: Anadolu Agency
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты предпринимают шаги для укрепления так называемых правоохранительных подразделений за счёт жителей временно захваченных территорий на юге Украины. В Запорожье россияне проводили кампанию по набору людей в Росгвардию.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Методы оккупантов в пополнении "полицейских" на ВОТ

Сообщается, что за последний месяц, по информации Центра, оккупационные власти в Запорожье активно проводили кампанию по набору людей в Росгвардию, используя для этого местные СМИ и социальные сети.

Центр национального сопротивления уточняет, что основные задания для этих подразделений включают патрулирование населённых пунктов в поисках украинцев, не поддерживающих оккупацию, а также укрепление и строительство военных объектов для российских сил.

"Задача, которая будет возложена на данные подразделения, это патрулирование городов в поисках нелояльных украинцев и укрепление и строительство военных укреплений для россиян. Также будут возложены обязанности по проведению просветительской деятельности в учебных заведениях, то есть пропаганда", — говорится в сообщении.

Напомним, что захватчики в оккупированном Энергодаре Запорожской области ставят метки на дверях украинцев. Таким образом, россияне отмечают, проживает ли кто-то в помещении или нет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме