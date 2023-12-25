Оккупанты ставят метки на дверях украинцев в Энергодаре
Захватчики в оккупированном Энергодаре Запорожской области ставят метки на дверях украинцев. Таким образом, россияне отмечают проживает ли кто-то в помещении или нет.
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Оккупанты отмечают квартиры в Энергодаре на наличие хозяев
"В Энергодаре дружинники оккупационной администрации начали ставить метки на дверях. Квадрат с плюсом — значит, в квартире кто-то проживает. Квадрат с минусом — квартира "бесхозяйственная", — говорится в сообщении.
Андрющенко советует предупредить оставшихся в оккупации родственников или знакомых. Если квартира "пуста", туда могут заселиться оккупанты или ворваться воры.
"Если у вас остались родственники, знакомые в оккупации — предупредите и проинформируйте. Знаки следует стирать или же исправлять на "плюсы": ведь квартира, обозначенная как пустая, не только становится объектом отжима оккупационной "власти", но еще и приманкой для воров-домушников", — добавил советник.
Напомним, что враг "подвергает национализации" пустые квартиры украинцев во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, заселяя туда военных РФ вместе с семьями. Их настоящие владельцы уехали из города из-за прихода российских захватчиков.
Читайте Новини.LIVE!