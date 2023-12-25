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Оккупанты ставят метки на дверях украинцев в Энергодаре

25 декабря 2023 01:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты ставят метки на дверях украинцев в Энергодаре
Российские захватчики на временно оккупированных территориях. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Захватчики в оккупированном Энергодаре Запорожской области ставят метки на дверях украинцев. Таким образом, россияне отмечают проживает ли кто-то в помещении или нет.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В Энергодаре дружинники оккупационной администрации начали ставить метки на дверях. Квадрат с плюсом — значит, в квартире кто-то проживает. Квадрат с минусом — квартира "бесхозяйственная", — говорится в сообщении.

Метки на дверях квартир украинцев в Энергодаре
Метки на дверях квартир украинцев в Энергодаре. Фото: t.me/andriyshTime

Андрющенко советует предупредить оставшихся в оккупации родственников или знакомых. Если квартира "пуста", туда могут заселиться оккупанты или ворваться воры.

Метки на дверях квартир украинцев в Энергодаре
Метки на дверях квартир украинцев в Энергодаре. Фото: t.me/andriyshTime

"Если у вас остались родственники, знакомые в оккупации — предупредите и проинформируйте. Знаки следует стирать или же исправлять на "плюсы": ведь квартира, обозначенная как пустая, не только становится объектом отжима оккупационной "власти", но еще и приманкой для воров-домушников", — добавил советник.

Метки на дверях квартир украинцев в Энергодаре
Метки на дверях квартир украинцев в Энергодаре. Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, что враг "подвергает национализации" пустые квартиры украинцев во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, заселяя туда военных РФ вместе с семьями. Их настоящие владельцы уехали из города из-за прихода российских захватчиков.

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