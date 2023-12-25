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Окупанти ставлять мітки на дверях українців в Енергодарі

25 грудня 2023 01:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти ставлять мітки на дверях українців в Енергодарі
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Загарбники в окупованому Енергодарі Запорізької області ставлять мітки на дверях квартир українців. Таким чином росіяни відмічають проживає хтось у приміщенні, чи ні. 

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

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"В Енергодарі дружинники окупаційної адміністрації почали ставити мітки на дверях. Квадрат із плюсом — значить, у квартирі хтось проживає. Квадрат із мінусом — квартира "безгосподарна", — йдеться в повідомленні.

Мітки на дверях квартир українців в Енергодарі
Мітки на дверях квартир українців в Енергодарі. Фото: t.me/andriyshTime

Андрющенко радить попередити родичів чи знайомих, які залишилися в окупації. Якщо квартира "порожня", туди можуть заселитися окупанти чи вдертися злодії.

Мітки на дверях квартир українців в Енергодарі
Мітки на дверях квартир українців в Енергодарі. Фото: t.me/andriyshTime

"Якщо у вас залишилися родичі, знайомі в окупації — попередьте і проінформуйте. Знаки слід стирати або ж виправляти на "плюси": адже квартира, позначена як порожня, не лише стає об'єктом віджиму окупаційної "влади", а й ще й приманкою для злодіїв-домушників", — додав радник.

Мітки на дверях квартир українців в Енергодарі
Мітки на дверях квартир українців в Енергодарі. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, що ворог "піддає націоналізації" пусті квартири українців у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, заселяючи туди військових РФ разом із родинами. Їх справжні власники виїхали з міста через прихід російських загарбників.

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