Окупанти ставлять мітки на дверях українців в Енергодарі

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях. Фото: AFP

Загарбники в окупованому Енергодарі Запорізької області ставлять мітки на дверях квартир українців. Таким чином росіяни відмічають проживає хтось у приміщенні, чи ні.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

Окупанти відмічають квартири в Енергодарі на наявність господарів

"В Енергодарі дружинники окупаційної адміністрації почали ставити мітки на дверях. Квадрат із плюсом — значить, у квартирі хтось проживає. Квадрат із мінусом — квартира "безгосподарна", — йдеться в повідомленні.

Мітки на дверях квартир українців в Енергодарі. Фото: t.me/andriyshTime

Андрющенко радить попередити родичів чи знайомих, які залишилися в окупації. Якщо квартира "порожня", туди можуть заселитися окупанти чи вдертися злодії.

Мітки на дверях квартир українців в Енергодарі. Фото: t.me/andriyshTime

"Якщо у вас залишилися родичі, знайомі в окупації — попередьте і проінформуйте. Знаки слід стирати або ж виправляти на "плюси": адже квартира, позначена як порожня, не лише стає об'єктом віджиму окупаційної "влади", а й ще й приманкою для злодіїв-домушників", — додав радник.

Мітки на дверях квартир українців в Енергодарі. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, що ворог "піддає націоналізації" пусті квартири українців у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, заселяючи туди військових РФ разом із родинами. Їх справжні власники виїхали з міста через прихід російських загарбників.