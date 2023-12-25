Окупанти ставлять мітки на дверях українців в Енергодарі
Загарбники в окупованому Енергодарі Запорізької області ставлять мітки на дверях квартир українців. Таким чином росіяни відмічають проживає хтось у приміщенні, чи ні.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Окупанти відмічають квартири в Енергодарі на наявність господарів
"В Енергодарі дружинники окупаційної адміністрації почали ставити мітки на дверях. Квадрат із плюсом — значить, у квартирі хтось проживає. Квадрат із мінусом — квартира "безгосподарна", — йдеться в повідомленні.
Андрющенко радить попередити родичів чи знайомих, які залишилися в окупації. Якщо квартира "порожня", туди можуть заселитися окупанти чи вдертися злодії.
"Якщо у вас залишилися родичі, знайомі в окупації — попередьте і проінформуйте. Знаки слід стирати або ж виправляти на "плюси": адже квартира, позначена як порожня, не лише стає об'єктом віджиму окупаційної "влади", а й ще й приманкою для злодіїв-домушників", — додав радник.
Нагадаємо, що ворог "піддає націоналізації" пусті квартири українців у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, заселяючи туди військових РФ разом із родинами. Їх справжні власники виїхали з міста через прихід російських загарбників.
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