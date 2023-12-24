До кінця року загарбники хочуть максимально інтегрувати окуповані території до РФ
Російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Інтегрування ТОТ до РФ
Росіяни мають на меті завершити формування територіальних та федеральних органів так званої виконавчої влади. Окупаційні адміністрації будуть продовжувати виконувати вказівки Кремля, зокрема щодо надання громадянства країни-агресора.
У Центрі національного спротиву зазначили, що наразі спостерігаються значні проблеми росіян з набором кваліфікованого кадрового складу через відсутність потрібної кількості колаборантів.
"Центр національного спротиву нагадує усім колаборантам та тим, хто має намір допомагати ворогу, що співпрацюючи з окупаційною владою ти будеш ліквідований або засуджений відповідно до чинного законодавства України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердили, що навмисно використовують хімічну зброю проти українських військових. Це є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.
Також ми писали, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські окупанти збільшили кількість камер зовнішнього спостереження високої роздільної здатності. Так вони можуть розпізнавати обличчя та автомобільні номери українців. Окрім того, посилено роботу з відстежування противників РФ у соцмережах.
Читайте Новини.LIVE!