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До кінця року загарбники хочуть максимально інтегрувати окуповані території до РФ

24 грудня 2023 08:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
До кінця року загарбники хочуть максимально інтегрувати окуповані території до РФ
Російські окупанти в Маріуполі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Інтегрування ТОТ до РФ

Росіяни мають на меті завершити формування територіальних та федеральних органів так званої виконавчої влади. Окупаційні адміністрації будуть продовжувати виконувати вказівки Кремля, зокрема щодо надання громадянства країни-агресора.

У Центрі національного спротиву зазначили, що наразі спостерігаються значні проблеми росіян з набором кваліфікованого кадрового складу через відсутність потрібної кількості колаборантів.

"Центр національного спротиву нагадує усім колаборантам та тим, хто має намір допомагати ворогу, що співпрацюючи з окупаційною владою ти будеш ліквідований або засуджений відповідно до чинного законодавства України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердили, що навмисно використовують хімічну зброю проти українських військових. Це є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські окупанти збільшили кількість камер зовнішнього спостереження високої роздільної здатності. Так вони можуть розпізнавати обличчя та автомобільні номери українців. Окрім того, посилено роботу з відстежування противників РФ у соцмережах.

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